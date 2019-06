Septemberkermis blijft toch behouden: korter, maar meer beleving Wouter Demuynck

14 juni 2019

16u03 0 Herentals De septemberkermis in het centrum van Herentals zal dan toch blijven bestaan, zij het wel een weekend minder lang. Daarover hebben het stadsbestuur en de foorkramers een akkoord bereikt. Ook tekenden ze een nieuw concept uit voor alle Herentalse kermissen waarbij beleving voorop staat - dat nieuwe format gaat al in met de eerstkomende septemberkermis.

In april kondigde het stadsbestuur de intentie aan om het aantal kermissen te verlagen van zes naar drie, met nog één kermis per deelgemeente. Vooral het verdwijnen van de septemberkermis in het centrum van Herentals stuitte op ongenoegen bij de foorkramers en inwoners. Nu hebben het bestuur en de kermisbonden daarover een compromis bereikt na grondig overleg: de septemberfoor blijft behouden, maar wordt ingekort en krijgt randanimatie om de beleving te verhogen.

Zo zullen er in het centrum twee kermissen behouden blijven, met ook nog de paaskermis. De kermissen van Morkhoven en Noorderwijk worden wel gehalveerd, met nog elk één kermis per jaar. “Dit voorstel wordt gedragen door de kermisbonden - die hierover overleg pleegden met de betrokken foornijveraars - en het stadsbestuur”, klinkt het bij het stadsbestuur. De gemeenteraad van 2 juli heeft uiteindelijk het laatste voor over het nieuwe retributie- en kermisreglement.

Al vanaf dit jaar zal de septemberfoor nog maar in één weekend georganiseerd worden, namelijk van vrijdag 30 augustus tot woensdag 4 september. Vervroegde openingsuren, het vernieuwde programma vanwege de foorkramers en de door het stadsbestuur voorziene randanimatie moeten de septemberkermis terug vleugels geven. De succesvolle paaskermis was al korter en blijft behouden op dezelfde datum, in dezelfde format als de septemberkermis.

“De foorkramers hebben de koe bij de hoorns gevat en tijdens de Paasfoor al getoond waar wij toe in staat zijn om een kermis te laten leven. Wij zijn blij dat deze boodschap bij het stadsbestuur is aangekomen en heeft bijgedragen tot dialoog om de septemberkermis te laten voortbestaan”, vertelt Steve Severeyns, woordvoerder van de foorkramers. “Ondanks het feit dat het inkorten van de periode een harde noot is om te kraken, hebben wij het volste vertrouwen in het stadsbestuur dat zich engageert om randactiviteiten te organiseren en een openingsknaller voorziet om evenveel of zelfs meer volk te trekken naar de septemberkermis. Ook juichen wij het initiatief toe om de wijkkermissen een volwaardige plaats te geven.”

In Noorderwijk wordt verder gebouwd op de succesvolle centrumkermis - 5 dagen lang en op de eerste zondag van oktober - op het Dorpsplein. Voor Morkhoven zetten stadsbestuur en de foorkramers de schouders onder een nieuwe kermis op het tweede weekend van mei. De Morkhovense kermis zal drie dagen duren, met start op zaterdag. In Morkhoven wordt met de verenigingen randanimatie op touw gezet zodat er voor alle leeftijden wat te beleven valt en de verenigingen een meer centrale rol nemen in de beleving.

Het randprogramma van de kermissen zal voorgesteld worden van zodra dat volledig is ingevuld. Aangezien dat programma voor de septemberkermis al het verst staat, kan daarover al een tipje van de sluier gelicht worden. “De fanfare luidt de officiële opening in en met het afstemmen van de openingsuren op de afronding van de markt, staan de foorkramers alvast met open armen voor marktbezoekers die na afloop ook onze kermis willen bezoeken”, klinkt het verder bij het bestuur. “Er komt een jeugdevenement om de zomer af te ronden en het schooljaar goed in te zetten. Op vrijdag komt er ook een optreden van een heuse publiekstrekker en de succesvolle kinderrommelmarkt en tekenwedstrijd blijven uiteraard ook behouden. Met de prikkelarme kermisdag en familiedag is er voor elk wat wils.”