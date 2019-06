SD Schrijnwerkerij genomineerd voor Prijs Ondernemen van Voka Wouter Demuynck

11 juni 2019

18u11 0 Herentals SD Schrijnwerkerij uit Herentals is het tweede bedrijf dat is genomineerd voor de Prijs Ondernemen van Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. Het bedrijf zal de Voka Lokaal-afdeling Kempen West vertegenwoordigen. In totaal zullen 9 bedrijven op 26 september meedingen naar de Prijs Ondernemen.

In 2007 was SD Schrijnwerkerij & Interieurbouw nog een eenmanszaak. Nu zijn er 25 ervaren schrijnwerkers en plaatsers. SD doet houtskeletbouw, dak- en gevelwerken, maar ze maken ook binnendeuren, maatkasten, keukens en staan in voor kantoor- en wooninrichtingen. Zaakvoerder Stijn Dirken kreeg de award uit handen van Frederick Jonckheere, voorzitter van Voka Lokaal Kempen West. “Het is heel leuk om deze award te krijgen. Dit is een bevestiging dat we goed bezig zijn. Deze award is voor het hele team. We zijn er hard voor gegaan en in de toekomst gaan we er nog harder tegenaan”, zegt Stijn Dirken.

Voor de Prijs Ondernemen pakt Voka het dit jaar anders aan. Negen genomineerden - en winnaars van hun eigen afdelingen - worden in hun eigen bedrijf compleet verrast. De zaakvoerders denken dat ze een interview krijgen voor het magazine Ondernemers, maar ze worden verrast met een award.

Nog tot en met donderdag 20 juni maakt Voka via sociale media elke werkdag een Voka Lokaal-winnaar bekend. Vanaf 20 juni kan iedereen zijn stem uitbrengen op website van Voka. Die stemronde loopt tot 6 september 2019. Voor een jury met experten zullen drie finalisten uiteindelijk op 26 september strijden voor de grote Prijs Ondernemen 2019.