Samen smullen onder zachte najaarszon: foodtruckfestival HAP is schot in de roos Jurgen Geyselings

14 september 2019

08u31 6 Herentals Het stadspark van Herentals werd dit weekend omgetoverd tot één groot en gezellig openluchtrestaurant. In het onlangs heraangelegde park aan de Belgiëlaan in de Keizerstede genoten honderden bezoekers van foodtruckfestival HAP.

25 foodtrucks streken dit weekend neer in het vernieuwde stadspark in Herentals voor HAP. Ze lieten de bezoekers proeven van lekkernijen uit de hele wereld. Livebands en vintage -dj’s zorgden voor een unieke sfeer.

Vrijdagavond al was het koppen lopen op het HAP foodtruckfestival. Onder een zwoel najaarszonnetje genoten de bezoekers in de gezellige zithoekjes, op picknickdekens en onder betoverende lichtjes van allerlei lekkers. Het was soms dringen voor een goed plaatsje.

Op zondag klappen de foodtrucks hun luifel dicht om 22 uur.