Ruimtelijk uitvoeringsplan moet toekomst bieden aan Aldi en Bristol Wouter Demuynck

26 mei 2020

15u22 0 Herentals Het Herentalse schepencollege organiseert een publieke raadpleging over de goedgekeurde start- en procesnota voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Noorderwijksebaan, waarmee de stad een oplossing wil bieden aan de winkels Aldi en Bristol. Beiden beschikken hoofdzakelijk over de juiste vergunningen, maar liggen er zonevreemd.

De startnota beschrijft op welke manier het RUP tot stand zal komen en hoe de effecten op mens en milieu onderzocht zullen worden. De nota’s kunnen geraadpleegd worden via www.herentals.be/rup-noorderwijksebaan of na afspraak bij het stadsloket. Op diezelfde website vind je eveneens, bij gebrek aan een informatievergadering, een presentatie met meer uitleg over het project.

Tijdelijke schorsing

Het openbaar onderzoek was op 6 maart gestart, maar werd door coronamaatregelen tijdelijk geschorst. Het schepencollege besliste om de procedure vanaf 5 mei te hervatten. Nog tot en met 12 juni kunnen er opmerkingen over de voorgestelde aanpak van het plan doorgegeven worden aan het stadsbestuur. Reacties die tijdens de schorsing van de publieke raadpleging werden bezorgd blijven geldig.