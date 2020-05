Rotary Club schenkt 1.800 flesjes handgel aan Herentalse scholen Wouter Demuynck

08 mei 2020

19u08 0 Herentals Rotary Club Herentals heeft een lading van 1.800 flesjes handgel aangekocht om ze bij de opstart van de Herentalse scholen op 15 mei te laten verdelen onder de leerlingen. Een delegatie van GO! Campus De Vesten kwam de lading aan de Lakenhal in ontvangst nemen.

Voor de heropening van de scholen op 15 mei dienen de directies rekening te houden met allerlei maatregelen en moeten er veiligheidsmaterialen aangekocht worden. Voor scholen zijn dat behoorlijke extra kosten, dus zocht Rotary Club Herentals een manier om de scholen te ondersteunen. Met 1.800 flesjes handgel van 200 ml doen zij hun duit in het zakje.

Sociaal engagement

“We kunnen hierdoor elke leerling een eigen flesje ontsmettende handgel aanbieden”, zegt Katrien Adriaensens, directeur van Campus De Vesten. “Het is bijzonder fijn dat onze school in deze moeilijke tijden kan rekenen op het sociaal engagement van enkele Herentalse verenigingen en bedrijven. Enkele weken geleden mochten we ook al rekenen op een gulle gift van een partij laptops om te verdelen onder onze leerlingen in het kader van het afstandsleren.”