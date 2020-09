Ronald Luyten, alias DJ De Witte Stilte, wordt dit najaar uitgebreid in de kijker gezet Jurgen Geyselings

10 september 2020

19u10 0 Herentals Dit najaar organiseert CC ’t Schaliken in Herentals niet alleen tentoonstellingen, maar ook muziekevenementen, een platenbeurs, een filmvertoning en nog veel meer rond Herentalsenaar Ronald Luyten, bekend als ‘Ruwe Ronald’ of ‘dj De Witte Stilte’. De tentoonstellingen openen op 19 september en lopen tot 27 december.

Ronald Luyten zou in 2020 zijn vijftigjarige dj-carrière vieren. Ronald Luyten stierf op 1 mei 2017 op 64-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding. Zijn hele leven lang was hij bezig geweest met beeldende kunst. Als kunsthandelaar had hij vooral een grote voorkeur voor de Nederlandse kunstschilder Jakob Smits, van wie hij achttien schilderijen verzamelde. Zijn volledige collectie, met meer dan 300 werken, liet hij na aan het Molse Jakob Smitsmuseum. Op de Molenvest was hij bovendien eigenaar van de galerij De Kunstkamer. De verschillende werken stelt cc ’t Schaliken vanaf 19 september tentoon in de foyer, de bib en kasteel Le Paige.

Zelfgemaakte muziekinstallatie

Zijn grootste bekendheid verwierf Ronald Luyten echter als feest-dj ‘De Witte Stilte’, een naam die nog dateerde van zijn tijd bij de vrije radio LOK. Al vanaf zijn zeventiende trok hij van fuif naar fuif met een zelfgemaakte installatie op een kar geladen. Daarmee schuimde hij ettelijke feestjes af, waar hij telkens zowel jong als oud aan het dansen kreeg. De Witte Stilte was dan ook altijd volgeboekt.

Jacob Smits

Naast zijn passie voor muziek had Ronald ook een passie voor beeldende kunst. De werken stelt cc ’t Schaliken vanaf 19 september tentoon in de foyer, de bib en kasteel Le Paige. Verder ontmoeten in de unieke tentoonstelling De Kunstkamer in Art Center Hugo Voeten in Herentals de nalatenschappen van twee grote Kempense kunstliefhebbers elkaar: Ronald Luyten en Hugo Voeten. Ze vormen de inspiratiebron voor een dialoog met modernistische werken op doek en papier, aangevuld met beeldhouwkunst, fotomateriaal en brieven. Het oeuvre van de in Rotterdam geboren Jakob Smits staat centraal. Werken van onder meer Permeke, Rodin, Schmalzigaug, Wouters, Van Dyck, Kollwitz, Minne en anderen vullen het geheel rijkelijk aan. Liefhebbers kunnen de tentoonstelling individueel bezoeken op vrijdagen voor 5 euro, met een vrijetijdspas kan dit reeds voor 2,50 euro. Via de website van Art Center Hugo Voeten kan u uw plekje reserveren.