Rolstoel Frans (87) werd per ongeluk verkocht bij bezoek aan Kringwinkel, maar Limburgse firma verrast met nieuw exemplaar Toon Verheijen

23 mei 2020

20u48 11 Herentals De firma Spronken uit Genk heeft haar goed hart laten zien. Het schonk een nieuwe gepersonaliseerde rolstoel aan de 87-jarige Frans Helsen. Fietsplezier Janssen uit Genk schonk dan weer een fietsslot. Frans speelde afgelopen week zijn rolstoel kwijt na een bezoek aan de Kringwinkel Zuiderkempen. De rolstoel werd per ongeluk verkocht en is voorlopig nog niet terecht.

Frans Helsen (87) trok vorige week naar de Kringwinkel Zuiderkempen. Hij bracht er zijn spulletjes naartoe, maar per vergissing werd ook zijn rolstoel verkocht. Frans heeft zijn rolstoel niet alleen broodnodig, maar die had ook een emotionele waarde omdat de rolstoel van zijn vrouw overleden vrouw is geweest. “Toen we het nieuws lazen, hebben onze medewerkers beslist om hun spaarpotje dat ze normaal gebruiken om samen eens leuke dingen te doen, te gebruiken om een nieuwe rolstoel voor Franske te kopen”, vertelt marketingmanager Maxim Vanmanshoven.

Fietsslot

Maxim ging de rolstoel zaterdag overhandigen aan Frans. Die was er uiteraard dolblij mee. “Ik ben zelf vrijwilliger bij vzw Kompaan, dat mensen met een beperking de mogelijkheid geeft om te reizen. Ik weet wat het dus is voor iemand als Franske om zich nog zelfstandig te kunnen verplaatsen. Toen ik het verhaal hoorde, wist ik meteen dat we iets moesten doen. Alle collega’s hielpen mee en ook het bedrijf zelf deed een duit in het zakje. Zo konden we vandaag een splinternieuwe, gepersonaliseerde rolstoel afleveren bij Frans. Fietsplezier Janssen uit Genk deed ook nog een fietsslot cadeau, zodat Frans nooit meer zijn stoel onbewaakt moet achterlaten.”

Al hoopt Spronken nog altijd dat de rolstoel terecht komt. “We hopen natuurlijk dat Frans zijn andere stoel nog terugvindt, want emotionele waarde kunnen we niet vervangen. Maar nu kan hij toch zijn dagelijkse tochtjes hervatten met een mooie, nieuwe stoel.”