Rijwoning onbewoonbaar na hevige dakbrand Wouter Demuynck

21 januari 2020

18u54 0 Herentals Aan een woning in de Ernest Claesstraat in Herentals heeft dinsdagnamiddag rond 17 uur een zware dakbrand gewoed. Bij aankomst van de brandweer stond het dak met zonnepanelen al in lichterlaaie. De rijwoning is momenteel onbewoonbaar.

De brandweer had de brand na zo’n anderhalf uur onder controle, maar kon niet verhinderen dat de dakverdieping grote brandschade opliep. De bewoners, een koppel met een volwassen dochter, werden door passanten verwittigd en konden zich zo tijdig uit de voeten maken. Aangezien het gelijkvloers en de eerste verdieping veel waterschade opliepen, is de woning onbewoonbaar verklaard.

“Er is via hun verzekering opvang geregeld, zowel voor zichzelf als voor de huisdieren die ze in huis hadden", zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V). “Het vuur is op de dakverdieping ontstaan, vermoedelijk nadat de isolatie vuur had gevat door oververhitting van de schouw.”