Regio Neteland nodigt toeristen uit: ‘Beleef een vakantie in eigen streek en ontdek onze troeven’ Jurgen Geyselings

02 juli 2020

Het samenwerkingsverband Neteland, bestaande uit Herentals, Olen, Grobbendonk, Vorselaar en Herenthout slaat de handen in elkaar om de toeristische trekpleisters uit de regio in de kijker te zetten. Met de update van de eigen website en de bedeling van een toeristisch boekje in de betrokken gemeenten is alvast het startschot van het toeristisch seizoen in het Neteland gegeven.

“Van plan om deze zomer wat vaker op stap te gaan in eigen streek? Onze mooie groene regio Neteland heeft alle troeven om jou en je familie een aangename vakantie dicht bij huis te bieden”, klinkt het bij Neteland. “Neem je fiets en ontdek wat het Neteland zo bijzonder maakt. Bekijk al onze tips in onze zomerkrant!” En in die zomerkrant vinden we tal van leuke uitjes voor de komende maanden.

“Door deze coronatijd, en naar aanleiding van de oproep van de overheid om de komende zomermaanden in België op vakantie te gaan, voelden we binnen de werkgroep toerisme Neteland de noodzaak om versneld aan de slag te gaan met al deze informatie”, verduidelijkt Lieven Janssens, burgemeester in Vorselaar. “De voorbije maanden hebben de collega’s van de verschillende toeristische diensten arrangementen en een website uitgewerkt.”

“Je kan bij ons terecht voor een prachtig wandelnetwerk, een ontspannende fietszoektocht of een doedag vol water”, gaat het verder in het Neteland. “Onze regio biedt een unieke mix tussen historisch erfgoed, wonderbaarlijk veel water en uitgestrekte groene ruimtes. Het Neteland laat je relaxen maar ook actievelingen komen er aan hun trekken.” In het spoor van Kempense wielerhelden, een kastelenroute of de diamantroute zijn maar enkele van de vele fietsroutes doorheen de streek. Een looptochtje door de natuur van Bouwel, fotozoektochten in Olen en Grobbendonk, een stadswandeling door Herentals, een educatief wandelpad door het Herenthoutse Schambraekenbos of een ontdekkingstocht in het kader van de Zusters van Vorselaar? In deze regio is er duidelijk voor ieder wat wils.

Zomerwandelingen

Iedere zondag van de zomermaanden juli en augustus kan je in het Neteland deelnemen aan één van de zomerwandelingen die werden uitgestippeld. Telkens zijn er twee vertrekmomenten, in de voormiddag om 10 uur en in de namiddag om 14 uur. Inschrijven voor één van deze wandeltochten kan tot twee dagen voor vertrekdatum via toerisme@herentals.be of telefonisch op 014 21 90 88.