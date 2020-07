RECENSIE. Nr. 12 by Helsen: verfijnde foodsharing

Herentals

Op de laatste dag van januari openden Fréderic Helsen en Wendy Van Loon hun nieuwe restaurant Nr. 12 by Helsen op de Grote Markt in Herentals. De naam verwijst naar het huisnummer van het pand, hetzelfde waar honderd jaar lang hoedenwinkel Modes Müller gevestigd was. Met Nr. 12 openen ze een gelijkaardig concept als hun vorige foodbar in Kasterlee: kleine, verfijnde hapjes om te ‘sharen’.Lees hier meer restaurantrecensies.