RECENSIE. Bistro Julienne: Net dat ietsje meer in de Kempen Annelin Marien

07 augustus 2019

10u00 0 Herentals In hartje Kempen vind je een zeer verfijnd restaurant, Bistro Julienne. Chique inkleding, een mooie tuin en terras, stijlvolle meubels en een keurige ober: hier kom je als je iets te vieren hebt, of als je gewoon eens zin hebt om chic te gaan tafelen. Bij ons lekker aperitiefje krijgen we brood dat nog warm is en lekkere olijven, en zo is de aftrap van onze avond gegeven.

Bij Bistro Julienne kies je als hapje tussen enkele ‘smaakprikkels’, wij nemen falafel met hummus en Nobashi (een soort scampi). We krijgen een mooi, stijvol gepresenteerd bordje, met vier gefrituurde scampi’s op een stokje en vier stukjes falafel. De Nobashi zijn lekker, met wat zout rond de korst, en een pittig sausje. De falafel is verrassend groen aan de binnenkant, en proeft ook kruidig en heel zacht. De smaakprikkels zijn in ieder geval al heel lekker!

Als hoofdgerecht neemt mijn vriend de vegetarische ravioli, ik neem zeebaars met risotto en schuim van Thaise curry. De langoustine die bij mijn gerecht komt is fantastisch lekker gekruid, jammer dat er maar eentje bijzit! Ook de risotto met erwtjes is smaakvol en smeuïg, en je proeft de wijn er goed in. In het schuimpje van Thaise curry proef ik dan weer niet veel curry. De vis is zeer mals, en paar extra groentjes maken het gerecht af. Bij de ravioli komen ook veel groentjes, al vinden we dat er betere groentjes zijn dan wortel en erwtjes bij een ravioli. De vulling met champignons is wel heel lekker.

Als dessert nemen we nog een sabayon met rood fruit. Die is wederom zeer mooi gepresenteerd, maar de sabayon zelf is dikker, romiger en minder luchtig dan ik hem gewoon ben. De aardbeien en het ijs erbij maken het wel een heel lekker dessert! Bistro Julienne is zeker aan te raden voor een speciale gelegenheid, en wanneer het net dat ietsje meer mag zijn.

Contactgegevens:

Servaas Daemsstraat 25, 2200 Noorderwijk

014 26 74 75

info@julienne.be

Openingsuren:

maandag en dinsdag: 12 – 14 uur en 18 – 21 uur

woensdag: gesloten

donderdag en vrijdag: 12 – 14 uur en 18 – 21 uur

zaterdag: 18 – 21 uur

zondag: gesloten

Prijzen:

Voorgerechten: €10 - €24

Hoofdgerechten: €24 - €38

Nagerechten: €10 - €14

Scores:

Eten: 8,5/10

Bediening: 8,5/10

Comfort: 9/10

Sterren: 4/5