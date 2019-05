Raad van State doet volgende week uitspraak over geldigheid van verkiezingen Wouter Demuynck

28 mei 2019

20u47 1 Herentals Op de zitting van dinsdagochtend heeft schepen Pascal Van Nueten (N-VA) bijkomende vragen van de Raad van State beantwoord. Die Raad oordeelde vorige week dat er verder onderzoek naar de verkiezingsuitgaven van N-VA nodig is.

Hoewel de auditeur van de Raad van State midden mei adviseerde om de verkiezingen in Herentals geldig te verklaren en de klachten van Groen, sp.a, Open Vld-HNM en Herentals Anders tegen N-VA dus te verwerpen, oordeelde de Raad van State vorige week toch dat verder onderzoek noodzakelijk is alvorens een uitspraak te doen. Vooral N-VA-schepen Pascal Van Nueten moest aan de tand gevoeld worden.

“De bijkomende zitting van de Raad van State is goed verlopen. Ook na de zitting bleef de auditeur bij haar advies om het beroep te verwerpen en de verkiezingen geldig te verklaren. Wij kijken de uitspraak met vertrouwen tegemoet, ondanks het feit dat de oppositie maar het tegendeel blijft beweren. De rechters van de Raad hadden nog een aantal vragen voor schepen Van Nueten en één van zijn medewerkers. Wij hebben uitgebreid de tijd genomen om deze zo goed mogelijk te beantwoorden”, reageert N-VA-voorzitter Arnout De Cuyper.

“Zo waren de aanwezigen onder andere getuige van een boeiende discussie over wat een correcte prijs is voor een videe met frieten. Dat horen ze daar waarschijnlijk niet elke dag. Wij hopen alvast dat het de leden van de Raad zal helpen bij het nemen van de enige logische beslissing: het verwerpen van het beroep dat is ingediend door de oppositie en het geldig verklaren van de verkiezingen van ondertussen meer dan zeven maanden geleden.”

Een uitspraak van de Raad van State wordt eind volgende week verwacht.