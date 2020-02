Pyromaan eindelijk achter tralies: na twee vrijspraken nu wèl genoeg bewijzen Jef Van Nooten

05 februari 2020

14u55 13 Herentals In 1995 en 2004 werd hij nog vrijgesproken voor twee reeksen van brandstichtingen. Maar deze keer waren de bewijzen te groot. De man had In 1995 en 2004 werd hij nog vrijgesproken voor twee reeksen van brandstichtingen. Maar deze keer waren de bewijzen te groot. De man had brandwonden op de handen en zijn DNA werd aangetroffen op een aansteker. Pyromaan Dieter K. (47) uit Meerhout krijgt 37 maanden cel voor brandstichtingen in Herentals en Balen.

Voor drie brandstichtingen in maart 2019 vlakbij zijn woning in Meerhout gaat Dieter K. vrijuit bij gebrek aan bewijzen. Net zoals hij eerder al werd twee keer werd vrijgesproken voor brandstichtingen in 1995 en 2004 in Hemiksem, waar hij toen woonde. Toch vliegt de pyromaan nu voor 37 maanden achter de tralies. Want hoewel hij in alle toonaarden blijft ontkennen, zijn er voor de brandstichtingen in Herentals en Balen wèl genoeg bewijzen volgens de rechter.

De drie brandstichtingen in Balen dateren van 14 juni 2018. Die nacht werd onder meer brand gesticht in de inkomhal van een leegstaand café, en in een leegstaand winkelpand. De politie zag toen hoe hij uit een straat kwam gefietst waar even later een brand werd opgemerkt. Uit camerabeelden bij één van de brandstichtingen bleek dat de dader zich per fiets verplaatste.

Wedstrijdduiven

Voor de reeks brandstichtingen op 4 april 2019 in de buurt van het station in Herentals zijn de bewijzen tegen Dieter K. nog concreter. Aan de volkstuintjes in de Olympiadelaan gingen die dag kort na 23 uur drie caravans in vlammen op. De vlammen sloegen onder meer over op berghokken en duiventillen. Meerdere wedstrijdduiven overleefden de brand niet. Op het Stationsplein werd een afvalcontainer in brand gestoken.

DNA

Dieter K. werd die avond aangetroffen op het perron van het station, naast een vuilnisbak waarin een aansteker lag met zijn DNA. Hij had bovendien brandwonden aan zijn linkerhand en op zijn trui werden sporen van motorbenzine – een brandversneller – aangetroffen.

Het openbaar ministerie had vorige maand een gevangenisstraf van 4 jaar gevorderd. De rechtbank houdt het op 37 maanden. “U zegt dat u niks gedaan hebt, maar u kampt met een zwaarwichtige problematiek. Daarom werd een zware straf opgelegd”, richtte de rechter zich tot Dieter K.

Grasmaaier

Het parket in Turnhout was overtuigd dat de man op 30 maart 2019 – enkele dagen voor de brandstichtingen in Herentals – ook een caravan, een aanhangwagen en een grasmaaier van FC Koekoek in brand heeft gestoken in Meerhout. Die branden werden vlakbij de woning van K. gesticht, maar bij gebrek aan verdere bewijzen wordt hij hiervoor vrijgesproken.