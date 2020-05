Punkband Captain Kaiser brengt ode aan het stamcafé met nieuwe single: “Onze cafécultuur moeten we koesteren” Wouter Demuynck

25 mei 2020

15u09 6 Herentals De cafés zijn nu al meer dan twee maanden dicht en dat laat ook de leden van de Kempense punkband Captain Kaiser niet onberoerd. In de videoclip van hun nieuwste single ‘Moscow Mule’ brengen zij en enkele vrienden een eerbetoon aan hun favoriete stamcafé door voor de gesloten deuren een dansje te placeren.

Captain Kaiser - waarvan de muzikanten afkomstig zijn uit Oevel (Westerlo), Herentals en Antwerpen - heeft in coronatijden een nieuwe single uitgebracht: Moscow Mule. Het nummer is een eerbetoon aan de geliefde stamkroegen die we nu al een hele poos moeten missen. Voor de videoclip dansten de leden van Captain Kaiser zelf voor hun favoriete café en trommelden ze enkele vrienden op om hetzelfde te doen. Onder andere Thibault Christiaensen van Equal Idiots en Fleddy Melculy passeren de revue.

Frisse geuze

De punkers dagen meteen ook alle cafégangers uit om zelf een dansje te doen voor hun stamcafé en dat met de wereld te delen, maar vooral om zo snel mogelijk weer aan de toog te zitten zodra het weer kan. “België heeft een echte cafécultuur en die moeten we koesteren”, zegt frontman Sascha Vansant, in het dagelijkse leven zelf barman. “Zelf kan ik niet wachten om op het terras van café Dobbeldoes in Oevel te gaan zitten, mét een frisse geuze in de hand.”