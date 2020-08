Productie bij Griffith Foods ligt twee dagen stil na negen besmettingen bij werknemers Wouter Demuynck

13 augustus 2020

18u36 2 Herentals Bij voedingsbedrijf Griffith Foods in Herentals hebben negen medewerkers positief getest op het coronavirus. Daardoor lag de productie van het bedrijf afgelopen maandag en dinsdag stil. Eén van de medewerkers moest opgenomen worden in het ziekenhuis, maar is intussen aan de beterhand en mocht woensdag het ziekenhuis verlaten.

Vorige week dinsdag testte één medewerker uit de productie-afdeling van de Herentalse vestiging van het Amerikaanse bedrijf Griffith Foods - dat onder meer kruidingen, sauzen, dressings en marinades produceert - positief op het coronavirus.

Negen besmettingen

“We hebben daarop onmiddellijk die ploeg naar huis gestuurd, met de vraag zich te melden bij de huisarts voor een test. Al vrij snel kregen we daarna nog acht bijkomende positieve resultaten binnen. Het gaat om zeven productiewerknemers en twee bedienden, die door hun functie met die ploeg contact hadden. Onderling hebben de ploegen geen contact met elkaar”, zegt communicatieverantwoordelijke Caroline Chabot.

“Door de besmettingen hebben we afgelopen weekend de preventieve maatregel genomen om de productie maandag en dinsdag stil te leggen. Ook vragen we aan iedereen om zoveel mogelijk thuis te werken.”

Ziekenhuis

Van de negen besmette personen vertonen acht geen symptomen. Een medewerker moest wel in het ziekenhuis opgenomen worden, maar is inmiddels aan de beterhand en mocht het ziekenhuis afgelopen woensdag verlaten. “Mensura (de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, red.) heeft ook een uitgebreide analyse gemaakt, waaruit bleek dat er nog 15 andere medewerkers een hoogrisicocontact waren. Ze zijn allemaal getest, maar die waren gelukkig allemaal negatief.”

Procedures

Op het bedrijventerrein van Griffith Foods geldt sinds maart al een mondmaskerplicht. “Daarnaast moeten de werknemers op verschillende strategische plekken hun handen wassen of desinfecteren. Alle kantoren hebben ook handgel, er is een extra ploeg die komt poetsen en we hebben stickers op de vloeren geplaatst om voldoende afstand te kunnen garanderen. We controleren of al die procedures worden nageleefd, maar uiteindelijk is het ieder van ons die die verantwoordelijkheid draagt.”