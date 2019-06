Primeur: vipplaatsen na-Tourcriterium van Herentals nu al uitverkocht Wouter Demuynck

18 juni 2019

15u40 0 Herentals De vip-tent van de vijftiende editie van het Boretti na-Tourcriterium in Herentals op 1 augustus is al helemaal uitverkocht. Dat dat zo vroeg gebeurt, is een primeur.

“Het bordje uitverkocht hangt inderdaad figuurlijk aan de ingang van onze viptent op de Grote Markt”, glundert Charles Van de Wouwer, voorzitter van Herentals Fietst en Feest. “Het is niet het eerste jaar dat we de tent uitverkopen, maar dat we anderhalve maand voor het evenement al een vol huis mogen noteren is een primeur.”

Voor het muzikale programma op 2 augustus zijn kaarten voor vip-plaatsen ook nog maar beperkt beschikbaar, er wordt verwacht dat ze tegen het einde van de maand de deur uit zijn. Een andere optie is een vipplaats voor Deca-danst, de afterparty die vlak na het na-Tourcriterium van start gaat. Vorig jaar nam gewezen wereldkampioen Peter Sagan, die toen het na-Tourcriterium ook won, even plaats achter de draaitafels ten voordele van To Walk Again.

“Ook dit jaar hopen we weer een toprenner te strikken als dj voor het goede doel ‘To Walk Again’”, zegt PR-verantwoordelijke Bart Timperman. “De affiche met de andere dj’s maken we spoedig bekend.”

Over de renners die op 1 augustus aan de start komen, kan de organisatie nog niet communiceren. Verantwoordelijken Philippe Mariën, Peter Van Echelpoel en Erwin Vervecken hebben een lange lijst namen opgesteld die nu wordt afgetoetst aan de beschikbaarheden. “Dan begint het puzzelen binnen onze budgettaire mogelijkheden, waarbij natuurlijk ook nog de resultaten van de Tour zelf zullen meespelen”, laat dat trio weten.