Premie voor renovatie van leegstaande winkelpanden nog beschikbaar tot eind 2019 Wouter Demuynck

04 juni 2019

12u23 0 Herentals In samenwerking met het Agentschap Innoveren & Ondernemen investeert de stad 150.000 euro in het opwaarderen van het kernwinkelgebied. Daardoor komen alle leegstaande panden van de Grote Markt, Hofkwartier, Zandstraat en Bovenrij (tot Bovenpoort) in aanmerking voor een premie.

De eigenaars kunnen de premie gebruiken voor de renovatie van de gevel of etalage of voor maatregelen die wonen boven de winkel mogelijk maken. De tussenkomst bedraagt 60 procent van de kosten, tot 20.000 euro. Voorlopig tekende enkel Bovenrij 62 in. De eigenaar deed beroep op de renovatiepremie om de gevel op te smukken. De nieuwe gevelstenen zijn ondertussen geplaatst en de eigenaar plant om het gerenoveerde pand in de komende tijd op de markt te brengen.

De premie is nog beschikbaar, maar moet voor het einde van dit jaar aangevraagd worden. Voor meer informatie kan je terecht op www.herentals.be/premiestelsels-kernwinkelgebied.