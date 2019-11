Potje vergeten op het fornuis: studio tijdelijk onbewoonbaar Toon Verheijen

03 november 2019

08u06

De brandweer van Herentals werd zondagmorgen opgeroepen voor een brand in een klein appartementsgebouw in de Madrigaalstraat. De brand was uitgebroken op de bovenste verdieping. De bewoner van het appartement was de deur uit gegaan, maar was vergeten dat er nog een pot op het vuur stond. De man keerde daarop terug naar zijn appartement, maar toen was de brand al uitgebroken. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de schade is toch aanzienlijk en de studio is tijdelijk onbewoonbaar. In de andere appartementen was er enkel wat rookschade. De bewoner werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht omdat hij te veel rook had ingeademd.