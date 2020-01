Polsbandje volgt patiënten doorheen vernieuwd operatietraject bij AZ Herentals: “Kunnen op elk moment zien waar patiënt zich bevindt” Wouter Demuynck

03 januari 2020

19u05 0 Herentals Het AZ Herentals start komende maandag met een digitaal systeem waarmee zowel zorgverleners als familieleden kunnen zien waar een patiënt die geopereerd moet worden zich juist bevindt in het ziekenhuis. De invoering van het nieuwe systeem gaat ook gepaard met de opening van drie bijkomende operatiezalen en een vernieuwd chirurgisch dagcentrum. Er is ook een apart traject voor kinderen dat voorziet dat zij de ruimte hebben om te spelen en dat ouders zo lang mogelijk bij hun kind kunnen blijven.

Elke patiënt die een ingreep ondergaat in het chirurgisch dagcentrum van AZ Herentals, zal vanaf maandag een polsbandje aankrijgen met daarin een chip. Met het polsbandje kan de patiënt doorheen het hele operatietraject - van wachtzaal en operatiezaal tot recovery en kamer - gevolgd worden. “De artsen en verpleegkundigen kunnen zo op elk moment zien waar de patiënt zich bevindt. Dankzij het opvolgsysteem kunnen patiënten via schermen ook automatisch en anoniem opgeroepen worden naar de juiste locatie in het traject, wat zeker qua privacy een behoorlijke meerwaarde is”, zegt algemeen directeur Rudy Van Ballaer.

“Ook begeleiders of familieleden kunnen zo via de schermen volgen waar de patiënt zich bevindt. Op termijn zullen begeleiders via een app kunnen volgen waar de patiënt zich bevindt. Ze hoeven dan niet te blijven wachten in het dagcentrum, maar kunnen rustig een kop koffie gaan drinken of een wandeling maken, totdat de patiënt op de kamer is.” Het systeem werd in 2013 speciaal voor en door AZ Herentals ontwikkeld voor raadplegingen, maar wordt nu doorgetrokken naar het operatietraject van het dagcentrum. Het is de eerste keer in België dat het systeem op deze manier wordt toegepast.

Drie nieuwe operatiezalen

Niet enkel het opvolgsysteem is nieuw vanaf maandag. Het ziekenhuis zal dan immers ook over drie bijkomende operatiezalen, waarvan twee digitale zalen, beschikken die bedoeld zijn voor dagopnames. Dat brengt het totaal op twaalf. “Steeds meer ingrepen gebeuren in dagopname en dat percentage zal de komende jaren nog stijgen. We vinden het dan ook belangrijk om hierop voorbereid te zijn. Om die extra capaciteit goed te benutten, moeten de verschillende trajecten binnen het geheel van het dagcentrum vlot en efficiënt verlopen. Daarvoor is het opvolgsysteem een handig hulpmiddel. Binnen het operatiekwartier scheiden we voortaan bovendien de trajecten van de dagpatiënten en patiënten die minstens een nacht in het ziekenhuis te verblijven zodat de doorstroming efficiënter verloopt”, vervolgt Van Ballaer.

Kindtraject

Voor kinderen is er ook een apart traject uitgetekend. Er is een aparte wachtzaal met speelhoek, in de ontwaakruimte zijn er drie pediatrische boxen voorzien die auditief en visueel afgesloten zijn en ook in het dagcentrum is er een aparte ruimte voor kinderen. De ouders kunnen nog steeds bij hun kind blijven totdat het in slaap gebracht wordt en dankzij het opvolgsysteem zullen ze nog sneller weer bij hun kind kunnen zijn na de operatie. “Eenmaal het kindje weer in recovery zit, worden de ouders in de wachtzaal opgeroepen zodat ze onmiddellijk bij hun kind zijn. De tijd dat het kind alleen blijft, is daardoor zeer beperkt.”