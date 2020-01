Politiezone Neteland verhuist tijdelijk naar kantoorgebouw in De Beukelaer-Pareinlaan Jurgen Geyselings

28 januari 2020

14u40 0 Herentals Vanaf februari verhuist het hoofcommisariaat van de politiezone Neteland tijdelijk naar de Beukelaer-Pareinlaan in Herentals. Het huidige gebouw aan de Molenvest ondergaat een twee jaar durende verbouwing.

Het hoofdcommissariaat van de Politiezone Neteland in Herentals verhuist in de week van 3 februari, komende maandag dus, van de Molenvest 23 naar de Beukelaer-Pareinlaan 3 in Herentals. Politiezone Neteland is een verzameling van de politieposten van Herentals, Grobbendonk, Herenthout, Olen en Vorselaar. Het hoofdcommissariaat van Herentals en de politieposten in de bijhorende dorpen zijn daarom op maandag 3 en dinsdag 4 februari moeilijk bereikbaar.

De politie vraagt dan ook om niet-dringende klachten of aangiften uit te stellen tot woensdag 5 februari. Vanaf dan kan je opnieuw een afspraak maken voor een klacht of aangifte in een van de politieposten of op de nieuwe locatie van het hoofdcommissariaat. Kan je echt niet wachten, dan kan je je wenden tot een andere politiezone. “Voor dringende gevallen kan je uiteraard wel terecht en bel je het noodnummer 101. Onze ploegen zullen je dan verder helpen”, klinkt het bij politiezone Neteland. Het tijdelijke hoofdcommissariaat is een kantoorgebouw van Mondelez naast de welbekende koekjesfabriek.

De verbouwingswerken aan het kantoorgebouw zullen duren tot 2022.