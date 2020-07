Politiezone Neteland past openingsuren politieposten aan Jurgen Geyselings

30 juli 2020

10u57 0 Herentals Vanaf nu zijn de politiebureaus in Olen, Grobbendonk en Herenthout gesloten op dinsdag en donderdag. Voor aangiftes of klachten kan men voortaan op afspraak die dagen terecht in Herentals.

De Politiezone Neteland paste recent de openingsuren van de verschillende bureaus in de regio aan. Voortaan zullen de politieposten in Olen, Grobbendonk en Herenthout gesloten zijn op dinsdag en donderdag. De nieuwe openingstijden zijn van kracht tot 1 september 2020.

Personen die op dinsdag of donderdag een klacht of aangifte hebben, kunnen een afspraak maken in het zonaal onthaal van het hoofdcommissariaat aan de Beukenlaet-Pareinlaan 3 in Herentals. Voor alle info in verband met Politiezone Neteland kan men terecht op website www.politieneteland.be of via het algemeen nummer 014/244 200.