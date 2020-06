Politie zet dealer aan de kant die drugs verkoopt aan minderjarigen Jef Van Nooten

08 juni 2020

16u24 2 Herentals Een 31-jarige man uit Herentals wordt verdacht van drugshandel aan minderjarigen. Hij werd op 25 december 2019 aan de kant gezet met vijf minderjarigen in zijn auto. “Het was de eerste dag dat ik wiet wilde verkopen”, beweerde hij aanvankelijk. De man riskeert 1 jaar celstraf.

De politie Neteland wilde de auto van G.V. (31) uit Herentals anderhalf jaar geleden op Kerstdag controleren. De man probeerde nog te vluchten, maar kon toch aan de kant worden gezet. In zijn auto zaten vijf minderjarige passagiers. “G.V. was in het bezit van 44,47 gram cannabis, verdeeld over verschillende zakjes”, schetst openbaar aanklager Wim Smets.

10 euro per gram

De man beweerde aanvankelijk dat het de allereerste keer was dat hij wiet wilde verkopen. Hij verklaarde dat hij 50 gram had aangekocht voor 380 euro en de cannabis voor 10 euro per gram wilde verkopen. “In zijn gsm zaten echter berichten die aantonen dat hij al langer actief was als drugshandelaar. Hij verkocht daarbij ook aan minderjarigen. Niet alleen cannabis, ook ketamine bood hij te koop aan.

Ketamine

G.V. gaf in de loop van het onderzoek toe dat hij sinds 5 weken cannabis verkocht. De verkoop van ketamine is hij altijd blijven ontkennen. Het openbaar ministerie vraagt een gevangenisstraf van 1 jaar, eventueel gekoppeld aan voorwaarden.

Het vonnis volgt eind juni.