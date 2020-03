Politie voert onderzoek naar verdacht overlijden aan Kleerroos Jef Van Nooten

20 maart 2020

15u59 36 Herentals De politie is een onderzoek gestart nadat donderdagavond het lichaam van 45-jarige vrouw werd gevonden in een appartement aan Kleerroos in Herentals.

Het lichaam van de 45-jarige vrouw werd gevonden in één van de hoge flatgebouwen aan Kleerroos in Herentals. De politie is een onderzoek gestart om duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak. “We beschouwen dit als een verdacht overlijden. Daarom werd een autopsie bevolen. Maar voorlopig wijst niets meteen op een tussenkomst door derden”, vertelt een woordvoerder van het parket.