Politie valt in alle vroegte café op Grote Markt binnen: in totaal 10 huiszoekingen in drugsdossier Jef Van Nooten

25 mei 2020

10u56 28 Herentals De politie heeft maandagochtend in alle vroegte een reeks huiszoekingen uitgevoerd in een grootschalig drugsonderzoek. Onder andere bij café Unico op de Grote Markt in Herentals vielen de speurders binnen, net als bij een woning in de Markgravenstraat.

De huiszoekingen kwamen er in een onderzoek naar de productie en handel in verdovende middelen. De lokale politie in Neteland is al een hele tijd bezig met het onderzoek. Dat was ver genoeg gevorderd om over te gaan tot een reeks huiszoekingen. In totaal werden tien huiszoekingen uitgevoerd. Niet alleen in Herentals, maar ook in Antwerpen en in de provincie Vlaams-Brabant. De huiszoekingen startten om 5 uur. De politie kreeg daarbij de hulp van drugshonden. Het pand van café Unico op de Grote Markt werd helemaal doorzocht, ook de bovenverdieping. Of er drugs werden gevonden of arrestaties zijn uitgevoerd, is nog niet duidelijk.

Café Unico werd sinds begin dit jaar uitgebaat door een man van Albanese afkomst.