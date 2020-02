Politie rijdt verdachte van diefstal met geweld klem: vrouw (37) spoot pepperspray in gezicht van haar slachtoffer Wouter Demuynck

20 februari 2020

23u44 0 Herentals De lokale politie Neteland heeft op de Herentalsesteenweg in Grobbendonk donderdag een voertuig, met daarin een verdachte van een diefstal met geweld in Herentals, klemgereden. Een 37-jarige vrouw uit Gent werd gearresteerd.

De vrouw had even voordien, omstreeks 10 uur, een diefstal uit een bestelwagen gepleegd in de Koppelandstraat in Herentals. “De eigenaar van het voertuig en zijn echtgenote betrapten de verdachte en zetten de achtervolging in. Op een gegeven moment spoot ze pepperspray in het aangezicht van het slachtoffer. Daarop kon de verdachte ontsnappen met een auto”, klinkt het bij de politie.

De ploegen van politie Neteland werden onmiddellijk gealarmeerd en organiseerden een speractie. Een team van de recherche merkte het vluchtend voertuig op en kon het klemrijden. “De inzittende werd gearresteerd. De rechercheurs van politie Neteland voeren het verder onderzoek. De onderzoeksrechter zal later oordelen of de verdachte aangehouden wordt.”