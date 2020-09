Politie ontmaskert drugsdealer op parking van zomerbar Baobab Jef Van Nooten

29 september 2020

11u19 0 Herentals Een 27-jarige man uit Grobbendonk werd in augustus als drugsdealer ontmaskerd op de parking van zomerbar Baobab in Herentals. Hij riskeert een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden.

Een patrouille van de lokale politie Neteland merkte op 23 augustus van dit jaar een verdacht voertuig op op de parking van zomerbar Baobab in Herentals. Het was de auto van Y.R. uit Grobbendonk. “De politie ging over tot een controle van het voertuig. Op de passagierszetel lagen twee zakjes cocaïne. In zijn portefeuille stak 500 euro cash geld”, zegt openbaar aanklager Elke Van Dijck.

Huiszoeking

De politie voerde een huiszoeking uit bij de man. Ook daar werden zakjes met cocaïne aangetroffen, net als een weegschaal en drugsattributen. “In zijn gsm vonden we druggerelateerde sms-berichten. Berichten waarmee hij ketamine en cocaïne bestelt bij zijn leverancier, maar ook berichten die wijzen op de doorverkoop daarvan”, aldus nog Elke Van Dijck.

Zonder werk

Beklaagde Y.R. riskeert een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. “Het gaat hier niet om handel op grote schaal, enkel in het uitgaansleven onder vrienden”, benadrukt zijn advocate. De man verkocht de drugs omdat hij een tijd zonder werk zat.

Vonnis op 27 oktober.