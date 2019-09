Politie klist verdachte van diefstal bij Benedenti Jef Van Nooten

24 september 2019

16u49 0 Herentals De politie heeft een verdachte geklist voor de diefstal bij tandartsenpraktijk Benedenti in juli vorig jaar. De 35-jarige man stond al een tijd geseind en kon bij een politiecontrole worden opgepakt.

De diefstal dateert van 15 juli 2018. Een dief maakte toen een aanzienlijke som geld buit. “Op beelden was te zien hoe een man de praktijk binnenwandelde en een som geld uit een geldkoffer stal. De beelden werden via de media verspreid en na talrijke tips konden de speurders de man identificeren en werd hij geseind”, zegt politiecommissaris Dirk Van Peer. “Afgelopen zaterdag werd de dertiger dan aangetroffen bij een controle in Brecht. Hij werd gearresteerd en daarna verhoord door rechercheurs van politiezone Neteland. Zondag werd hij aangehouden door de onderzoeksrechter.”

De verdachte verschijnt vrijdag voor de raadkamer in Turnhout.