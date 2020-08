Politie is op zoek naar verwarde man: wie heeft Patrick Snoeckx (62) gezien? Wouter Demuynck

11 augustus 2020

13u04 4 Herentals De lokale politie Neteland is op zoek naar Patrick Snoeckx (62) uit Herentals. De man is al enkele dagen vermist en is vermoedelijk in een verwarde toestand.

Patrick Snoeckx is met 1,65 meter klein van gestalte, is mager gebouwd en heeft kort grijs haar. Hij kan ronddwalen in de omgeving van het Phillipsbos in Grobbendonk of in het centrum van Herentals, meer bepaald de omgeving van het station en de bibliotheek.

Wie Patrick gezien heeft, wordt verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met de lokale politie op het oproepnummer 014/24.42.00 of met het noodnummer 101.