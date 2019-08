Politie haalt acht illegalen van trein Jef Van Nooten

16 augustus 2019

10u41 0

De politie heeft vrijdagochtend acht illegalen van Iraakse origine van een trein geplukt in het station in Herentals. De politie werd aanvankelijk opgeroepen voor wanbetalers. Agenten van de lokale politie Neteland gingen naar het station om de trein op te wachten. Toen bleek dat het achttal – zes volwassenen en twee kinderen – niet enkel zonder ticket reisde, maar ook illegaal in het land is.