Politie en parket zoeken verdachte van diefstal bij tandartsenpraktijk Wouter Demuynck

13 juni 2019

19u04 0 Herentals Het parket van Turnhout heeft camerabeelden verspreid van de verdachte van een diefstal bij tandartsenpraktijk Benedenti in Herentals op 15 juli 2018. De verdachte brak een geldkoffer open en stal een aanzienlijke som geld.

De verdachte kwam op 15 juli 2018 tussen 7.54 en 8.05 uur de tandartsenpraktijk Benedenti, gelegen in de Gereelmakersstraat, binnen. Hij ging ervandoor met een aanzienlijke som geld nadat hij een geldkoffer had opengeroken.

De verdachte is een blanke man met een donker ringbaardje. Hij droeg een vissershoedje met wit opschrift, een donkere broek, een donkere pull met op de linkerborst een wit opschrift, een jas met witte afwerking aan de ritssluiting en zwarte schoenen met witte zolen.

Wie meer informatie heeft over de zaak, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of opsporingen@police.belgium.eu.