Politie betrapt inbreker op heterdaad en ontdekt grote buit bij huiszoekingen Wouter Demuynck

24 april 2020

14u26 2 Herentals De politie Neteland heeft dinsdag een inbreker op heterdaad betrapt in Herentals. Na enkele huiszoekingen kon de politie een grote buit terugvinden die voornamelijk afkomstig is uit de woonwijk De Molekens.

Na een melding van een alerte buurtbewoner slaagde de lokale politie in om de inbreker op heterdaad te betrappen en ter plaatse te arresteren. “Uit het daarna gevoerde onderzoek en enkele huiszoekingen later, konden wij een grote buit terugvinden. Die buit is afkomstig van verschillende inbraken in voornamelijk de grote omgeving van de wijk Molekens in Herentals, maar mogelijk ook daarbuiten”, klinkt het bij de politie.

Aanzienlijke buit

Een deel van de aangetroffen gestolen goederen kon ondertussen reeds worden terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaars, maar er blijft nog een aanzienlijke buit over waarvan de politie de herkomst of eigenaar kent. Het gaat onder andere om allerlei tuinmateriaal, een motorhelm, fietswielen, een tuinstoel, een verwarmingsinstallatie en een fiets. De politie Neteland plaatste foto’s van de volledige buit op haar Facebookpagina. Wie één of meerdere zaken herkent als de zijne, mag contact opnemen met de politie via 014/24.42.00.

De verdachte werd na voorgeleiding door de onderzoeksrechter aangehouden.