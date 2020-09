Pokémon Go, maar dan met chemie: ResourCity laat jongeren kennismaken met chemische elementen Wouter Demuynck

17 september 2020

13u14 0 Herentals Sinds donderdag kan je in Herentals op zoek naar 80 chemische elementen met de gratis app ResourCity. Het spelletje laat jongeren spelenderwijs kennismaken met de elementen die hen dagelijks omringen.

De ResourCity-app is een creatie van de Vlaamse onderzoeksorganisatie VITO en werd eerder al uitgerold in steden zoals Parijs, Kopenhagen, Oss, Antwerpen, Mol en Mechelen. Sinds donderdag is daar Herentals bijgekomen, met ook de provincie Antwerpen en het waterdoecentrum Hidrodoe als partners.

Het spelletje is gebaseerd op het populaire Pokémon Go, maar met de augmented reality-technologie kom je op ResourCity geen Pokémon maar chemische elementen op straat tegen.

Chemische bouwstenen

“ResourCity is een interactieve app die jongeren bewust wil maken van de talrijke materialen die ons omringen en bij uitbreiding hoe we daarmee via bijvoorbeeld hergebruik op een duurzame manier kunnen omgaan. De omgeving waarin we dagdagelijks leven zit boordevol chemische bouwstenen, van koolstof over zuurstof, goud, kobalt tot platina. Sommige chemische elementen vinden we gewoonweg in de lucht die we inademen, andere in allerlei producten en gebouwen. De app maakt enkele van deze grondstoffen zichtbaar aan de hand van augmented reality technologie”, klinkt het bij ontwikkelaar VITO.

Op het grondgebied van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven zijn in totaal tachtig chemische elementen verstopt. Wie alle elementen heeft gevonden en er de juiste moleculen mee heeft gebouwd, wint een gratis toegangsticket voor Hidrodoe. “Je kan bijvoorbeeld naar waterstof zoeken bij de ijskelder op het kasteeldomein van Hof Le Paige, de link vinden tussen een personentrein in Noorderwijk-Morkhoven en het element koolstof of het verbrand tussen zaal ‘t Hof en het exotische element platinum ontdekken”, zegt schepen van Jeugd Stefan Verraedt (N-VA).