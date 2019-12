Poetshulpen voeren actie voor loonsverhoging op vrijdagmarkt Wouter Demuynck

06 december 2019

13u23 0 Herentals Zo’n twintigtal poetshulpen voerden vrijdagochtend actie op de vrijdagmarkt in het centrum van Herentals. Daar ijverden ze voor een loonsverhoging van 1,1% in de dienstenchequesector.

Vorige week donderdag trokken al een duizendtal poetshulpen de straat op in Brussel om hun eis voor een loonsverhoging van 1,1% kracht bij te zetten. “Het loonakkoord, dat een loonsverhoging van 1,1% in alle sectoren behelst, raakt maar niet ingevuld in de dienstenchequesector”, aldus Liesbeth Jaminet van ACV.

140.000 poetshulpen

“Door die actie hebben enkele grote werkgevers wel al een aantal toegevingen gedaan, waarbij ze aangaven dat ze het misschien wel zien zitten om tot een akkoord te komen. Concreet is er echter nog niets uit de bus gekomen. Volgende week vrijdag zitten de werkgevers en vakbonden opnieuw samen, maar we vinden het belangrijk om nog acties te blijven voeren om de aandacht op dit verhaal te houden. Er zijn namelijk 140.000 poetshulpen die wachten op een loonsverhoging, liefst nog voor kerstmis.”

De datum van 6 december was ook symbolisch voor de actie. “We kennen allemaal de hulpjes van Sinterklaas die graag cadeautjes uitdelen. Ik ben nu op stap met mijn huishoudhulpen die elke dag thuis gaan poetsen bij hun klanten. Zij willen nu ook eens graag een cadeautje krijgen, namelijk een correcte invulling van het loonakkoord.” Na hun actie trok de delegatie naar dienstenchequekantoren in het centrum van Herentals. De poetshulpen overhandigden telkens een brief met hun eisen voor de werkgevers.