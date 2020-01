Patrick Snoeckx is sinds donderdagochtend vermist Wouter Demuynck

30 januari 2020

20u16 0 Herentals De politie is op zoek naar de vermiste Patrick Snoeckx. Op donderdag 30 januari, rond 9 uur, werd hij voor het laatst gezien aan het treinstation van Herentals.

Patrick Snoeckx is ongeveer 1,65 meter lang en is mager gebouwd. Hij heeft kort, grijs haar. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een grijze winterjas in parachutestof, een blauwe jeans en donkere schoenen.

Wie meer weet, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300.