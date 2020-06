Papiercontainer vat vuur in opslagplaats stadscentrum, aanwezige sprinklerinstallatie steekt brandweer handje toe Jurgen Geyselings

21 juni 2020

16u47 0 Herentals Op de Grote Markt in Herentals vatte zondagnamiddag rond 16 uur een papiercontainer vuur in een opslagplaats. Toen de brandweer arriveerde had het aanwezige sprinklersysteem zijn nut al bewezen. Het water stroomde met bakken naar beneden en liep de kelder in.

Achter een grote poort in een opslagplaats naast Brasserie De Noen op de Herentalse Grote Markt vatte een grote gele papiercontainer om nog onbekende reden vuur. Toen de brandweer arriveerde was het vuur reeds geblust door een aanwezige sprinklerinstallatie die zijn nut bewees.

Het vuur was dan wel gedoofd maar de rookschade in de aanpalende brasserie leek vrij groot en de brandweer had zijn handen vol met het leegpompen van de kelder, die ondergelopen was door het water dat in het rondspoot door het sprinklersysteem. Het water stroomde letterlijk naar beneden in de opslagplaats, zoals blijkt uit onderstaand filmpje.



