Palmvet van koekjesfabriek belandt in Albertkanaal: brandweer ruimt goedje op Wouter Demuynck

16 september 2019

13u44 0

Ter hoogte van koekjesfabriek Mondelez in Herentals is maandagmiddag per ongeluk palmvet van het bedrijf in de riolering en nadien het water van het Albertkanaal beland. Het gaat om een plantaardige substantie en is dus niet giftig, maar het vet kan wel problemen opleveren voor vogels. De brandweer kwam ter plaatse om het goedje bijeen te drijven en het nadien met schepnetten eruit te vissen. Die karwei zal enkele uren in beslag nemen.