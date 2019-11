Ouders zwaar autistische Cis (14) zoekt betere opvang: “Zoon wordt urenlang opgesloten in kamer, door gebrek aan begeleiders” Sander Bral

15 november 2019

16u14 42 Herentals De ouders van Cis Hemelaers (14) uit Herentals zijn ten einde raad. De veertienjarige jongen is autistisch, heeft een dwangstoornis, de motorische stoornis DCD, een zeer lage emotionele leeftijd en vermoedelijk ook Gilles de la Tourette. Cis woont momenteel in een instituut waar één begeleider zes jongeren moet opvolgen. Te weinig, volgens zijn ouders. “Onze zoon zat op een bepaald moment zo lang in zijn kamer opgesloten dat hij op de grond plaste.”

Na twee dochters kregen Yves en Ans in 2005 een flinke zoon Cis. Al na acht maanden ontdekt een dokter dat er iets mis is met Cis. Het éne onderzoek volgt het andere op en er komen almaar meer diagnoses. Spreken was eerst moeilijk voor Cis, ook motorisch had hij gebreken en op school ontwikkelde hij een leerstoornis. Cis werd ook almaar agressiever en werd een gevaar voor zijn omgeving.

Mes

“We hebben nachten moeten waken voor de kamers van zijn zussen uit schrik dat hij hen iets zou aandoen”, zuchten ouders Yves en Ans. “Op een bepaald moment konden we net op tijd een mes afpakken voor hij zijn zus of zichzelf iets kon aandoen. Hij vraagt zich regelmatig af waarom hij leeft, waarom wij hem gemaakt hebben”, klinkt het treurig. “Na een tijd werden we het gewoon om de politie te bellen om onze zoon in bedwang te houden of om hem af te voeren. Verschillende opnames in psychiatrische ziekenhuizen brachten geen beterschap.”

Klein lichtpunt

In mei dit jaar kwam er een lichtpuntje. In afwachting van een Medisch-Pedagogisch Instituut (MPI) kreeg Cis een plaatsje in de GAUZZ-afdeling (Centrum voor Gedragsstoornissen bij Autisme en Zware Zorgbehoevendheid) in Multiversum in Mortsel. “Ongelooflijk wat daar gebeurde”, gaan Yves en Ans verder. “Dankzij het eindeloze geduld en de professionele aanpak van de begeleiders veranderde onze zoon. Hij bleek opeens vatbaar voor therapie en werd stilaan gelukkiger. Er waren nog steeds periodes van extreme droefheid en agressie maar het ging zichtbaar beter met Cis.”

In Mortsel waren permanent twee begeleiders aanwezig voor vier jongeren. De jongeren mogen er echter maar maximum drie maanden verblijven, volgens Yves en Ans door een besparingsregel van het Vlaams Agentschap voor Jongerenwelzijn. Daarom moest Cis alweer verhuizen, hij is een tijd langer kunnen blijven dan de drie voorziene maanden omdat het MPI nog niet beschikbaar was. Sinds enkele weken verblijft hij daar nu wel, in Oosterlo (Geel), waar slechts één begeleider is voor zes jongeren.

Opsluiten

“Dat is veel te weinig”, benadrukken Cis’ ouders. “Hoe kunnen we verwachten dat één persoon alles in zijn eentje kan oplossen? De enige oplossing voor de begeleider is Cis opsluiten in zijn kamer. We begrijpen dat wel van de begeleider, want er lopen daar nog vijf andere jongeren rond zoals Cis. Het MPI vroeg daarom extra middelen en kreeg die ook, maar het gaat slechts om een druppel op een hete plaat. Ondertussen zit Cis dikwijls uren alleen opgesloten, wat hem erg ongelukkig maakt. Vorige week brak hij de deurstijl af om te ontsnappen. Gelukkig kwam er net een andere kamer vrij in de gesloten afdeling omdat één van de jongeren in het weekend naar huis ging. Maar in het weekend is er nog een groter personeelsprobleem. We verwijten de verzorgers niks, ze doen hun best, maar hebben duidelijk te weinig middelen.”

Plasemmer

Vorige week zaterdag bezochten Yves en Ans hun zoon tussen 14.30 en 15.30 uur. Langer kan niet, want dan wordt hij te sterk geprikkeld. Voor de rest van de dag zat hij alleen opgesloten in zijn kamer met een bed en een beveiligde televisie. “Toen we aankwamen had hij op de vloer geplast. Waarom? Omdat er geen toilet is in zijn kamer, enkel een plasemmer, maar zijn motoriek is te zwak om die goed te kunnen gebruiken. Hij heeft op de deur staan kloppen omdat hij naar toilet moest, maar niemand kwam die openen. Hij krijgt wel eten op zijn kamer, maar dat moet hij telkens helemaal alleen opeten.”

Jongerenwelzijn

Het geval van Cis is al een tijd bekend bij Jongerenwelzijn. Yves en Ans contacteerden het Agentschap deze week met de vraag voor andere hulp. “Het antwoord konden we al voorspellen”, zuchten de ouders. “Het MPI zou een sterke partner zijn die de situatie wel aankan. Ook zou er geen andere plaats zijn beschikbaar zijn.” In een open brief doen Yves en Ans nu een oproep naar betere begeleiding. Concreet is het koppel voor hun zoon op zoek naar een voorziening voor niet-schoolgaande jeugd met een gesloten afdeling waar minimum twee begeleiders permanent aanwezig zijn. Cis’ ouders willen een beveiligde kamer en genoeg één-op-éénmomenten met de begeleiding. Ook is het cruciaal dat Cis niet urenlang alleen opgesloten zit in zijn kamer en dat hij therapie krijgt, zoals in Mortsel het geval was.

Lees de integrale open brief van Yves en Ans hier.