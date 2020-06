Organisatie afgelaste GP Rik Van Looy zet schouders onder voorbereidingswedstrijd in Noorderwijk Jurgen Geyselings

26 juni 2020

11u40 0 Herentals De organisatoren van de afgelaste Grote Prijs Rik Van Looy bieden een voorbereidingswedstrijd aan om renners ritme te laten opdoen tegen de herstart van het wielerseizoen in augustus.

“Omwille van de bekende omstandigheden moesten we de derde editie van de Grote Prijs Rik Van Looy met veel spijt in het hart annuleren”, weet Pieter Van Genechten van de organisatie. De wielerwedstrijd had in normale omstandigheden komende zondag plaatsgevonden, met start in Grobbendonk en finish in Herentals. “Enkele weken geleden lanceerde Cycling Vlaanderen een oproep aan organisatoren om een oefenwedstrijd te organiseren in de maand juli. Dit om renners de kans te geven om wedstrijdritme op te doen in de aanloop naar de herstart van het wielerseizoen in augustus.” Hier gaven de mensen van GP Rik Van Looy met een groot koershart gevolg aan. “Met de BNS Technics Keizerkoers op maandag 27 juli in Noorderwijk bieden wij een dergelijke voorbereidingswedstrijd aan”, klinkt het verder. “Het betreft een koers voor 1.12 U23 en elite over 13 ronden van 9,6 kilometer met start om 18 uur aan café New Jeffrey’s in Noorderwijk.”

Jeugdwielrennen

Met dit kleine broertje van de GP Rik Van Looy kan de organisatie hun engagement naar het jeugdwielrennen dit jaar toch nog gestalte geven. “Zeker in deze moeilijke tijden voor de wielersport is elke kans om te koersen welkom”, vertelt Van Genechten. “We zijn er bovendien van overtuigd dat ook in een koers over een lokale omloop de naam Rik Van Looy de renners inspireert om het beste van zichzelf te geven.”

De organisatoren hopen alvast om op 27 juli vele renners en toeschouwers te verwelkomen op een zomerse sportieve avond in het teken van de Keizer. “Dan klinken we coronaproof op een succesvolle voortzetting van het wielerseizoen”, besluiten de afgevaardigden van de Grote Prijs Rik Van Looy.