Openbaar onderzoek rond windmolens op Plassendonk moet opnieuw gevoerd worden Wouter Demuynck

26 augustus 2020

13u10 0 Herentals Het openbaar onderzoek naar de bouw van drie windmolens op Plassendonk in Noorderwijk (Herentals) moet opnieuw gevoerd worden. Het dossier staat immers onvolledig in het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid.

Rond het dossier van de drie windmolens die energiebedrijf Engie op Plassendonk wil bouwen liep een beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar nog voor die procedure ten einde was diende Engie een wijzigingsverzoek voor de vergunningsaanvraag in bij de Vlaamse overheid, dat het verzoek aanvaardde. Daardoor liep er van 20 juli tot en met 18 augustus een nieuw openbaar onderzoek.

Dossier onvolledig

“De aanvraag van Engie bestond uit twee wijzigingsverzoeken, één over vegetatiewijziging en de andere over de cabines en leidingen van de windmolens. In het Vlaamse Omgevingsloket is echter enkel het verzoek over de vegetatiewijziging voor de burgers zichtbaar. Ook op de website van Engie Electrabel is de informatie onvolledig. Daar staat enkel een link naar het Vlaamse Omgevingsloket, waar het dossier onvolledig is. Ook zo kunnen burgers zich dus niet volledig informeren”, klinkt het bij het stadsbestuur van Herentals.

Bezwaarschriften blijven geldig

De Vlaamse overheid heeft daarom beslist dat het openbaar onderzoek opnieuw moet gevoerd worden. Het stadsbestuur heeft de Vlaamse overheid gevraagd om beide dossiers zichtbaar te maken in het Omgevingsloket, maar dat blijkt technisch niet mogelijk. “We dringen daarom opnieuw aan bij Engie Electrabel om de informatie over beide wijzigingsverzoeken op hun website te plaatsen.”

Het nieuwe openbaar onderzoek loopt van 28 augustus tot en met 26 september. De bezwaarschriften die reeds waren ingediend blijven gelden. Ook het negatieve advies van de stad blijft geldig.