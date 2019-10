Openbaar onderzoek naar nieuwe straatnaam Mie Broosplein Wouter Demuynck

03 oktober 2019

16u04 1 Herentals De stad organiseert een openbaar onderzoek naar de nieuwe straatnaam Mie Broosplein, die wordt toegekend aan het plein dat wordt aangelegd tussen de woonblokken van het nieuwbouwproject De Heern. Het plein bevindt zich tussen de Lierseweg en de ring, ter hoogte van de Kanaalstraat.

Aangezien het overgrote deel van de straten in Vlaanderen vernoemd zijn naar een man, koos de gemeenteraad van Herentals er bewust voor om het nieuwe plein de naam van een verdienstelijke vrouw te geven. Mie Broos (1839-1927), geboren als Maria Van Loock, was een kruidengenezeres die op het Heiken in Vorselaar leefde. Duizenden mensen, waaronder veel Herentalsenaren, kwamen hulp zoeken bij Mie Broos. De arme volksmens hielp ze gratis en de rijken liet ze betalen.

De stukken van het openbaar onderzoek zijn op afspraak raadpleegbaar bij het stadsloket. Nog tot en met 27 oktober kan je opmerkingen en bezwaren indienen bij het schepencollege.