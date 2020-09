Openbaar ministerie met de handen in het haar: “Die vrouw blijft maar winkeldiefstallen plegen” Jef Van Nooten

25 september 2020

10u52 0 Herentals Het parket in Turnhout heeft een gevangenisstraf van 20 maanden gevorderd tegen een onverbeterlijke winkeldievegge. De vrouw uit Herentals werd eerder al veroordeeld en verscheen al een paar keer voor de onderzoeksrechter. “Maar ze blijft winkeldiefstallen plegen”, zucht de openbare aanklager.

De 44-jarige H.E.G. uit Herentals werd op 6 mei 2019 tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden veroordeeld voor een reeks winkeldiefstallen. Veel indruk maakte die veroordeling blijkbaar niet, want minder dan een maand later sloeg ze opnieuw twee keer toe. “Op 4 juni 2019 pleegde ze een winkeldiefstal bij de Total shop in Herentals. De politie herkende haar op de camerabeelden. Amper één dag later pleegde ze opnieuw een diefstal in dezelfde shop”, zegt openbaar aanklager Elke Van Dijck.

Hamstergedrag

Na de dubbele winkeldiefstal voerde de politie een huiszoeking uit bij de vrouw. Daarbij kwam een abnormaal hamstergedrag aan het licht. “Het appartement was volgepropt met artikelen. Ze verklaarde dat ze steeds de drang voelt om die goederen mee te nemen”, aldus nog Van Dijck.

Geweld

De vrouw werd voor de onderzoeksrechter gebracht. Die liet haar voorwaardelijk vrij, maar verbood de vrouw om nog in winkels te komen. Tevergeefs. “Op 18 juli 2019 werd ze op heterdaad betrapt tijdens een winkeldiefstal bij C&A in Turnhout. Daar heeft ze ook geweld gebruikt in een poging te ontsnappen”, zegt aanklager Elke Van Dijck.

Kansen

De vrouw werd opnieuw voor de onderzoeksrechter geleid, maar opnieuw trekt ze al snel terug op dievenpad. Op 10 september 2019 pleegde ze een diefstal bij Colruyt. “Hoe moeten we hier nu mee omgaan”, vraagt het openbaar ministerie zich af. “Ze blijft maar feiten plegen, ondanks een eerdere veroordeling en voorwaarden die zijn opgelegd door de onderzoeksrechter. Ze kan geen kansen blijven krijgen.”

Dochter

Het openbaar ministerie vraagt een gevangenisstraf van 20 maanden en een boete voor de winkeldievegge. “Haar zoon is ooit van haar afgenomen omdat ze toen in een moeilijke situatie zat. Intussen heeft ze een dochter en ze wil dat meisje alles geven wat ze nodig heeft”, verklaart haar advocate de diefstallen.

Vonnis op 23 oktober.