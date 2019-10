Opa (83) die kinderen zweepslagen gaf tot 30 maanden cel veroordeeld voor seksueel misbruik kleindochter Jef Van Nooten

23 oktober 2019

14u10 0 Herentals Een 83-jarige man uit Herentals is schuldig bevonden aan de Een 83-jarige man uit Herentals is schuldig bevonden aan de aanranding van zijn kleindochter . De feiten deden zich zo’n 15 jaar geleden al voor, maar kwamen pas in 2017 aan het licht. De man krijgt een gevangenisstraf van 30 maanden. Hij zou vroeger ook zijn eigen kinderen misbruikt en mishandeld hebben, maar die feiten zijn verjaard.

Zelf ontkent de 83-jarige man uit Herentals dat hij zijn kleindochter ooit heeft aangeraakt, maar volgens de rechtbank zijn de verklaringen van het slachtoffer geloofwaardig. Zij stapte in november 2017 naar de politie. Ze was toen 21 jaar. De vrouw uit Lier biechtte op dat ze als 7- à 8-jarig meisje misbruikt werd door haar grootvader. De aanrandingen vonden plaats in Zoersel waar de grootouders van het meisje op dat moment woonden. “Grootvader stak zijn hand in haar broek om haar geslachtsdelen aan te raken en streelde over haar borsten. Zij moest ook met haar handen over zijn penis strelen”, schetste de advocate van het slachtoffer de feiten tijdens het proces. De feiten zouden zowel in de tuin als in de woonkamer bij de grootouders gebeurd zijn. Telkens op momenten dat de grootmoeder met de hond ging wandelen.

Schadevergoeding

De rechtbank veroordeelt de grootvader tot een gevangenisstraf van 30 maanden. De helft daarvan is met uitstel uitgesproken, de andere helft effectief. De man wordt ook voor 5 jaar uit zijn rechten ontzet. Aan zijn kleindochter moet hij een schadevergoeding van 3.000 euro betalen.

Tijdens het onderzoek kwam aan het licht dat hij vroeger ook twee van zijn eigen kinderen seksueel misbruikt heeft en zweepslagen toediende, maar die feiten zijn verjaard. Daar kan hij niet meer voor gestraft worden.