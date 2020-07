Op de Molenvest duikt opvallende boodschap op gericht aan hondenbaasje die taak niet vervulde: ‘Vuilerik, we vinden u wel’ Jurgen Geyselings

25 juli 2020

19u08 0 Herentals Hondendrollen zijn vaak een ergenis van velen. Zo ook op de Molenvest in Herentals waar iemand er genoeg van had. Een onbekende pootte er promt een duidelijke boodschap richting de veroorzaker hiervan neer, vlak naast één van de grootste uitwerpselen in het gras.

Dat in Herentals nog maar al te vaak hondendrollen opduiken in het straatbeeld is geen geheim meer. Eigenaars dienen de uitwerpselen van hun dieren waarmee ze op wandel gaan steeds mee te nemen en in een vuilbak te gooien, hetzij thuis of in één van de vuilbakken in het straatbeeld. Vaak genoeg gebeurt dit niet en blijft de rotzooi achter op straat of in een berm naast de weg.

Op de Herentalse Molenvest is het voor sommigen genoeg geweest en kwamen ze met het idee op de proppen om de veroorzakers van de hondenpoep op straat te waarschuwen. “Vuilerik, we vinden u wel”, staat te lezen op een bordje naast één van de vele hondenuitwerpselen in het gras. Of de dader ook werkelijk gevonden zal worden is nog maar de vraag. Dat de boodschap duidelijk mag zijn richting de ‘viezerik’ is des te meer een feit.