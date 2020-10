Ook kermis in Noorderwijk kan doorgaan: maximumcapaciteit vastgelegd op 120 bezoekers Wouter Demuynck

01 oktober 2020

19u13 2 Herentals Na de kermis van Morkhoven en Herentals-centrum zal ook de kermis in Noorderwijk vanaf komende zondag kunnen doorgaan. Op de kermis zullen 120 bezoekers gelijktijdig aanwezig mogen zijn.

Het stadsbestuur van Herentals wilde graag de kermissen in alle drie deelgemeenten laten plaatsvinden. De kermis van Morkhoven, die normaal in mei doorgaat, werd daardoor verplaatst naar eind augustus. Een week erna kon ook de kermis van Herentals plaatsvinden, als moest die wel verhuizen naar het multifunctioneel terrein op de Herenthoutseweg. Nu heeft de stad ook het licht op groen gezet voor de kermis in Noorderwijk.

De kermis op het Dorpsplein gaat komende zondag van start en duurt nog tot en met 8 oktober. “De kermis van Noorderwijk zal op de vertrouwde data en op de vertrouwde locatie kunnen doorgaan - en met de vertrouwde kramen - op zondag en woensdag van 14 tot 22 uur, voorts van 16 tot 22 uur”, zegt schepen van Foren Yoleen Van Camp (N-VA). “Reserveren is niet nodig. We zijn blij dat we ondanks corona deze beleving voor onze inwoners en bezoekers kunnen verzekeren en de kostwinning van de foorkramers.”

120 bezoekers

Voor de kermis in Noorderwijk gelden de gekende coronaregels, zoals het verplicht dragen van een mondmasker voor +12-jarigen, het verplicht volgen van de enkelrichting, voldoende afstand houden en de handen regelmatig ontsmetten. “Volgens de federale maatregelen mogen er 120 bezoekers gelijktijdig op de kermis. Net zoals bij de kermis in Morkhoven verwachten we ook hier een gelijkmatige spreiding van bezoekers, zodat crowd control volstaat. Wel wordt de kermis afgepaald met nadarhekken”, aldus burgemeester Mien Van Olmen (CD&V).

“Als we vaststellen dat de capaciteit overschreden wordt en bezoekers geen veilige afstand zouden kunnen houden, kunnen we op die manier met een wachtrij werken zodat voor iedereen een veilig bezoek gegarandeerd is.”