Onverhard wandelpad door bos Den Aert in Noorderwijk Wouter Demuynck

08 juli 2019

16u17 0 Herentals Kempens Landschap en het stadsbestuur van Herentals hebben vorige week een wandelpad aangelegd in het bos Den Aert in Noorderwijk (Herentals) om zo het bos te ontsluiten via een wandelroute. Twee jaar geleden kocht Kempens Landschap zo’n 20 hectare bos- en landbouwgronden aan, waaronder ook het bos Den Aert.

Kempens Landschap verwierf in augustus 2017, met de financiële steun van de stad Herentals, 19,2 hectare aan bos- en landbouwgronden van de familie de Ghellinck. Het gaat om een open landschap vlakbij deelgemeente Noorderwijk waardoor de Duiptloop, die even verderop uitmondt in de Wimp, kronkelt. Beide partners hadden met de aankoop de intentie om het gebied op te waarderen en open te stellen voor zachte recreatie.

“De open ruimte omvat heel wat landbouwgronden die door lokale landbouwers worden bewerkt. Het bos wordt beheerd door de Bosgroep Zuiderkempen, die de voorbije winter al een aantal bomen kapte om het bos gezond te houden. De samenwerking tussen provincie, Kempens Landschap, het stadsbestuur, de Bosgroep en de landbouwers zorgt ervoor dat dit openruimtegebied kan uitgroeien tot een echt pareltje voor alle stiltegenieters”, verklaart gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V), tevens covoorzitter van Kempens Landschap.

Vorige week werd ook een bijkomend pad aangelegd doorheen het bos. “De inrichting ligt in de lijn van het Natuurbeheerplan dat momenteel in opmaak is. Er werd daarbij gekozen om het bos verder open te stellen met een onverhard wandelpad, zodat de impact op het bos minimaal blijft. Dankzij deze ontwikkeling kunnen wandelaars nu een grotere wandeling maken en het bosgebied verder gaan verkennen”, aldus gedeputeerde Jan De Haes (N-VA), eveneens covoorzitter van Kempens Landschap. Het natuurbeheerplan zal normaal gezien begin 2020 worden afgerond. Na de goedkeuring van het beheerplan zullen ten slotte ook infoborden worden geplaatst.