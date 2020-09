Ontslagen werknemer hackt computersysteem en legt bedrijf lam Jef Van Nooten

14 september 2020

11u51 4 Herentals Een 42-jarige man uit Nijlen heeft zijn ontslag bij een bedrijf uit Herentals wel erg slecht verteerd. Hij hackte het computersysteem en legde het bedrijf lam. De Nijlenaar riskeert een werkstraf.

Het bedrijf Entron Technics uit Herentals stuurde op 26 april 2016 de 42-jarige B.T. uit Nijlen de laan uit. De werknemer mocht nog wel twee maanden blijven werken om zijn opzegperiode vol te maken. In die periode zou hij enkele belangrijke inloggegevens voor het serversysteem hebben gekopieerd. “Op 4 mei heeft hij een foto gemaakt met de inloggegevens en het wachtwoord van het serversysteem. Die foto heeft hij naar zijn privé-mailbox doorgestuurd”, vertelt openbaar aanklager Wim Smets.

Schade

In september 2016, nadat zijn opzegperiode er op zat, heeft B.T. volgens het onderzoek het serversysteem extern gehackt. Hij uploadde een computerprogramma om alle computers van het bedrijf lam te leggen. “Hij heeft veel schade berokkend aan het bedrijf. Het was een doelbewuste actie omdat hij kwaad was op de zaakvoerder voor zijn ontslag”, vertelt de advocaat van Entron Technics.

Het openbaar ministerie vorderde een werkstraf voor B.T. De man zelf ontkent dat hij verantwoordelijk is voor het hacken van de bedrijfscomputers.

Het vonnis volgt in oktober.