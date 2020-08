Ondanks corona toch kermissen in de drie Herentalse deelgemeenten: “Dit gaat om beleving, maar ook om de kostwinning van de kermisfamilies” Wouter Demuynck

20 augustus 2020

12u39 0 Herentals Als alles goed gaat, heeft de Herentalsenaar de komende weken drie kermissen om naar uit te kijken. De kermis in Morkhoven, die in mei niet kon plaatsvinden, wordt komend weekend ingehaald. De kermis van Herentals-centrum verhuist naar het multifunctioneel terrein op de Herenthoutseweg en zal een weekend langer duren. Voor de kermis in Noorderwijk in oktober is het nog afwachten hoe de coronacijfers evolueren, maar het stadsbestuur wil alles op alles zetten om ook die te laten doorgaan.

Door de coronacrisis kon de kermis van Morkhoven in mei niet plaatsvinden. Daarom wordt de kermis op het dorpsplein, met zes kramen, komend weekend ingehaald. “Het gaat om beleving, maar dit is ook de kostwinning van de kermisfamilies. Ik heb de indruk dat heel wat gemeenten, die hem zomaar afschaffen, dat vergeten”, zegt schepen van Kermissen Yoleen Van Camp (N-VA). “De kermis is er voor ons en onze burgers, dus wij ook voor de foorkramers. We doen de nodige aanpassingen zodat die kan doorgaan.”

Multifunctioneel terrein

De week erna, van 28 augustus tot 7 september, gaat de kermis in Herentals van start op het multifunctioneel terrein aan de Herenthoutseweg. “Voor deze kermis is het aantal bezoekers vastgelegd op 200. We moeten deze kermis inrichten op het multifunctioneel terrein omdat we alleen daar de tellingen kunnen hard maken. De veiligheid gaat voor, mensen moeten coronaproof kunnen ontspannen”, zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V).

“Op de kermis van Morkhoven mogen er 30 personen - kinderen onder 12 jaar niet meegerekend- zijn. Andere jaren zijn de bezoekers daar klassiek ook meer gespreid dus we verwachten daar geen problemen.”

Geen standgeld

Het stadsbestuur gaat aan de task force ‘Samen tegen corona’ voorleggen om het standgeld van de Herentalse kermis te laten vallen, omdat die niet kan doorgaan op de klassieke plaats en om de foorkramers, die maanden zonder inkomen zaten, een hart onder de riem te steken.