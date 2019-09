Omstreden kippenstal met 14.000 dieren krijgt toch bouwvergunning Wouter Demuynck

29 september 2019

19u04 1 Herentals De deputatie heeft dan toch een bouwvergunning afgeleverd voor de kippenstal met 14.000 dieren aan Hulzen en Watervoort in Herentals, nadat die eerst nog geweigerd werd. De buurtbewoners zijn ontgoocheld en beraden zich nu over verdere stappen.

In 2017 diende landbouwer Maarten Hertogs uit Grobbendonk een aanvraag in voor de bouw van een biologische pluimveehouderij van 14.000 kippen en 2.430 vierkante meter. Om voor de kippen vrije uitloop te voorzien, houdt de aanvraag ook in dat er drie hectare bos wordt gerooid.

Vorig jaar weigerde het toenmalige provinciebestuur nog de vergunningen voor de bouw van de stal en het rooien van het bos, nadat buurtbewoners beroep hadden aangetekend tegen de beslissing van het stadsbestuur om de bouw- en milieuvergunning toe te kennen. De milieuvergunning bleef wel behouden, maar tegen die vergunning heeft de buurt nog een procedure lopende bij de Raad van State. Zowel de landbouwer als het schepencollege van Herentals gingen in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die laatste oordeelde dat de deputatie de weigering onvoldoende had gemotiveerd. Nu heeft de deputatie, op basis van gunstige adviezen, toch een bouwvergunning verleend.

Ruim 3 hectare waardevol bos rooien, een afsluiting van een kilometer, een reusachtige kippenstal en duizenden kippen die vrij rondscharrelen. En dat zou het waardevol landschap niet aantasten? Buurtbewoner Paul Thijs

De buurtbewoners van Hulzen en Watervoort zijn teleurgesteld door die beslissing. “Het gaat hier om landschappelijk waardevol agrarisch landschap, waar je wat landbouw betreft niet zomaar wat mag doen”, reageert buurtbewoner Paul Thijs. “We begrijpen nog steeds niet waarom de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat argument naar de prullenmand heeft verwezen. Ruim 3 hectare waardevol bos rooien, een afsluiting van een kilometer, een reusachtige kippenstal en duizenden kippen die vrij rondscharrelen - en dat zou het waardevol landschap niet aantasten?”

Verder strijden

De buurt gaat de strijd wellicht nog niet opgeven. “Ik weet nog niet of we in beroep gaan tegen de bouwvergunning. Volgende week donderdag staat er een vergadering met de buurtbewoners gepland en hebben we contact met onze advocaat. Mijn pronostiek is dat we de strijd verder zetten, koste wat kost.”