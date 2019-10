Oldtimers pronken op Grote Markt Wouter Demuynck

20 oktober 2019

De Grote Markt in Herentals werd zondag even omgetoverd tot een paradijs voor oldtimerliefhebbers. In de voormiddag verzamelden de wagens op de Grote Markt om nadien samen een toeristische rondrit van zo’n 100 à 150 kilometer te maken. Omwille van het slechte regenweer werd de rit wel lichtjes ingekort. Bij aankomst konden de deelnemers nog genieten van de kookkunsten van enkele foodtrucks die op het marktplein plaats hadden gevat.