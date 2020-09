Oldtimer vat vuur op Poederleeseweg Jef Van Nooten

05 september 2020

De brandweer in Herentals werd zaterdagochtend rond 8.35 uur opgeroepen naar de Poederleeseweg in Herentals. Ter hoogte van restaurant De Repertoire had een oldtimer vuur gevat. De bestuurder zette zijn Mercedes SL Cabrio aan de kant toen hij rook van onder de motorkap zag uitkomen. Hij slaagde er in het brandje te blussen voordat de brandweer ter plaatse was. Het motorcompartiment van de oldtimer is wel beschadigd geraakt.